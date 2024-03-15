İLAN T.C.HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2023/618 Esas
DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Halfeti Merkez Halfeti/ ŞANLIURFA
2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bamyasuyu Mah154 Sokakno:2 Haliliye/ ŞANLIURFA
Davacı FETHİ CAN ile Davalılar HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Karaotlak Mahallesi, sınırları içerisinde bulunan tapulama harici 538,31 m2 alana sahip taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2023/618 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN02001926