İLAN T.C.HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 15 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/618 Esas

DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Halfeti Merkez Halfeti/ ŞANLIURFA

2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bamyasuyu Mah154 Sokakno:2 Haliliye/ ŞANLIURFA

Davacı FETHİ CAN ile Davalılar HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Karaotlak Mahallesi, sınırları içerisinde bulunan tapulama harici 538,31 m2 alana sahip taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2023/618 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.