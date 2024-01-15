İLAN T.C. İNEGÖL 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 / 00:01



ESAS NO : 2022/373 Esas

DAVALI : BAYHATH HANASH ( , Mohamad ve Aeda'den olma 27/07/1988 dogumlu,)

Davacı , GURUD TELCİ ile Davalı , BAYHATH HANASH arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; davalı tarafın davacıyı terk ettiği, davalı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahisle boşanma davası açtığı, tarafların TMK m.166 ve ilgili maddeleri gereği boşanmalarına, boşanma sonucu evlilikten beklenen yararların zarara uğraması nedeni ile müvekkil lehine 50.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile, müvekkilin kişilik haklarına yapılan ihlallerin yarattığı zarar karşısında da 100.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı için dava tarihinden itibaren her ay 2.000,00 TL'nin tedbir nakafası olarak, kararın kesinlemesinden itibaren ise yoksulluk nafakası olarak davalıdan tahsiline, vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talepli dava açıldığı anlaşılmakla;

Davalı Bayhath Hanash'a tebligat yapılamadığından ve tüm araştırmalara rağmen ikametgahı, meskeni ve iş yeri de tespit edilemediğinden, dava dilekçesinin Tebligat Kanunun 28. ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dilekçenin tebliğ edilmiş sayılacağı, HMK 122, 127 ve 128. maddeleri gereğince, dava dilekçesinin, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap vermeniz, süresi içerisinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur.