İLAN T.C. İSKENDERUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 / 00:01



ESAS NO : 2022/310 Esas

Davacı Seyfettin Berkyürek tarafından kullanılan dava konusu; Hatay ili, Arsuz ilçesi, Nardüzü mahallesi, 668 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Türk Medeni Kanunu'nun 713/4. maddesi gereğince itirazları olanların, itirazlarını bildirmek ve bir hak iddia edenlerin ilan tarihini müteakip üç ay içerisinde mahkememizin 2022/310 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen ihtar olunur.