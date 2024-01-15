İLAN T.C. İSKENDERUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2022/310 Esas
Davacı Seyfettin Berkyürek tarafından kullanılan dava konusu; Hatay ili, Arsuz ilçesi, Nardüzü mahallesi, 668 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Türk Medeni Kanunu'nun 713/4. maddesi gereğince itirazları olanların, itirazlarını bildirmek ve bir hak iddia edenlerin ilan tarihini müteakip üç ay içerisinde mahkememizin 2022/310 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen ihtar olunur.
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|BASIN NO: ILN01966950