İLAN T.C. İSTANBUL 4. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2022/112 Esas

DAVALI : SİNAN GÖKÇE ( TC : 25724654544) Kayışdağı Mah. Raci Cd. Gül Sk. No:104 D:2 Ataşehir/ İSTANBUL

Davacı CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A.Ş. tarafından aleyhinize açılan Marka (Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. HMK'nun 122 ve 127 maddeleri uyarınca tebliğden itibaren (2) haftalık kesin süre içerisinde davaya cevap vermeniz, gider avansını yatırmanız, itiraz ve tüm delillerinizi sunmanız aksi taktirde dava dilekçesindeki tüm vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususları, Dava Dilekçesi ve tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.