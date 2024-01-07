İLAN T.C. İZMİR 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 07 Ocak 2024 / 15:52

ESAS NO : 2023/60 Esas

DAVALI : ERCAN AĞDAŞ

İnönü Mah. 769 Sk. No:1 İç Kapı No:1 Bornova/İzmir

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden taşındığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nun 94/3 ve 318.maddesi gereğince, tensip zaptının ve dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren tanınan 2 HAFTALIK KESİN SÜRE içinde CEVAP DİLEKÇESİ/DELİL LİSTESİNİN verilmesi, verilmemesi halinde süresinde yapmayan tarafın o işlemi yapma hakkının ortadan kalktığı ihtar olunur. 25/12/2023