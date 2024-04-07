İLAN T.C. İZMİR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 07 Nisan 2024 / 00:01

2023/324 Esas DAVALI : OSMAN MERMUT

Davacı HDI Sigorta A.Ş. tarafından tarafınıza ait 35 DC 7644 plaka sayılı araç ile davacı şirkete sigortalı 35 ALE 102 plaka sayılı araçların karışmış olduğu 27/09/2022 tarihli trafik kazası neticesinde sigortalının haklarına halef olan davacı sigorta şirketince tarafınıza açılan İzmir 25.İcra Müdürlüğü'nün 2023/4454 sayılı takip dosyasına yapılan itirazın iptali davasında; Mahkememizce tarafınıza yapılan tebligatlar bila ikmal iade olunmuş, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta cevap süreniz olduğu, verilen sürede cevap vermemeniz ve usuli itirazları ileri sürmemeniz halinde dava dilekçesinde belirtilen unsurlarını tamamını reddetmiş sayılacağınız, ilk itirazlarda bulunmamanız halinde ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınız, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında arabuluculuğa başvurabileceğiniz hususları dava dilekçesi ve ilk tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.