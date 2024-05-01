İLAN T.C. İZMİR 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01

Sayı : 2022/487 Esas Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , İZMİR DEFTERDARLIĞIKAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Davaya konu İzmir İli, Konak İlçesi, Tuzcu Mahallesi ,770 Sok. No:53 Konak /İZMİR adresinde kain2910 Ada, 110 Parsel de kayıtlı taşınmazın paydaşlarından Ali kızı Tenzile ve Mehmet kızı Kerime 'den uzun zamandır haber alınamadığından ve ölmüş olmaları muhtemel olduğundan bahisle adı geçenlerin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, bu kişileri gören ve sağ olduklarını bilenlerin mahkememiz 2022/487 Esas sayılı dava dosyasına iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde haber vermeleri ile duruşma gününün 09/07/2024 günü saat 09:38'de yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.29/03/2024

GAİP

Ali kızı Tenzile

Mehmet kızı Kerime