İLAN T.C. KADİRLİ AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 00:01



ESAS NO : 2023/266 Esas

DAVALI : HATİCE ÖNDAŞ Cemalpaşa Mah. 1552 Sk. No:8 İç Kapı No:2 Kadirli/ OSMANİYE

Davacı HASAN TAHSİN ÖNDAŞ ile Davalı , HATİCE ÖNDAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

HMK 139. MADDE UYARINCA sulh için gerekli hazırlığıyapmaları, duruşmaya sadecetaraflardan birinin gelmesiveyargılamaya devam etmek istemesi üzerine gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği ve dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için işbu tutanağın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre verilmesine, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına karar verileceğinin ihtarına, (İşbu tutanağın ilan tarihi ile ihtarın yapılmış sayılmasına)

Duruşma Günü: 10/05/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.