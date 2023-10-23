İLAN T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/771 Esas

Davacı tarafından muris 30154924884 TC kimlik numaralı Hasan ve Naime kızı ESMA ÖZCAN'ın Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce murisin mirasçıları tespit edilemediğinden TMK madde 594 gereğince;

İlan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde muris 30154924884 TC kimlik numaralı Hasan ve Naime kızı ESMA ÖZCAN'ın mirasçılarının mahkememize bildirimde bulunmaları ilan olunur.