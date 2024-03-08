İLAN T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 00:01



ESAS NO : 2023/316 Esas

DAVALILAR : GÖKHAN ERDEM, 26951089482, Şeyhsinan Mah Eva Yakamoz Konakları A1. Blok D:9Çorlu/ Tekirdağ

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekilinin bila tarihli dava dilekçesinde; dava konusu Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Göl Emirler köyünde bulunan, Kanal ve İşletme Bakım Yolu niteliğindeki 353,12 metrekare yüzölçümüne sahip 120 ada 68 parsel sayılı taşınmazın 353,12 metrekarelik kısmında mülkiyetinin kamulaştırılması, ile DSİ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememiz tarafından mahallinde 21/01/2024 tarihinde keşif yapılmış, 26.01.2024 tarihli bilirkişi raporunda;

Dava konusu murisiniz Hamdi Terzi adına kayıtlı Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Göl Emirler 120 ada 68 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki alacağının toplam bedelinin 95.648,39-TL olduğunun rapor edildiği anlaşılmıştır.

Duruşma günü:22/05/2024 günü saat 09.40 da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, Aksi taktirde geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, dava dilekçesi, duruşma günü ve bilirkişi raporu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.