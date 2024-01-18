İLAN T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024 / 00:01



Sayı :2022/807 Esas

Dahili Davalı: Ayşe KARABULUT

Mahkememizin 2022/807 esas sayılı dava dosyasında, dava konusu Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Hacılar/Sağlık mahallesi, Çamderesi mevkii, 1421 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili davacı Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından belirlenen bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından dava açıldığı, tüm çabalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının 25.04.2024 günü saat 10.25'de yapılacak olan duruşmasında hazır bulunmanız, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda tüm davalılar adına toplam 15.304,04 TL kamulaştırma bedeli hesaplandığı, iki hafta süre içerisinde davaya ve bilirkişi raporlarına karşı cevap ve itirazlarınızı mahkememize sunmanız gerektiği, sürenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.