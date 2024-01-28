İLAN T.C. KUŞADASI AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 28 Ocak 2024 / 00:01



ESAS NO : 2022/824 Esas

DAVALI : BARIŞ SERT (Hasan Hüseyin ve Nazlı oğlu, 26/12/1986 Doğumlu )

Davacı Ülkü Deniz Sert ve Irmak Sert'e velayeten Şükran Yıldız tarafından aleyhinize açılan Nafaka Arıtım davası gereğince; davalı BARIŞ SERT'e dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi ve tensip tutanağının tebliğine ilişkin tebligatın bila tebliğ dönmüş veyapılan araştırmada da davalının adresinin tespit edilememiş olması sebebiyle dava dilekçesi ile tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma gün ile saatinin ilanen tebliğine karar verildiğinden;

Davalıya " Ülkü Deniz Sert ve Irmak Sert lehine aylık 200'er TL olarak tespit edilen nafakanın artırılarak aylık 1.500'er TL ye çıkartılması, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesi hususunda 23/09/2022 tarihinde dava açılmış olup, mahkememizce 10/10/2022 tarihli tensip tutanağı ile "6100 Sayılı HMK.'nun 317/2.maddesi gereğince dava dilekçesinin bir örneğinin davalıya tebliğine, davalının dava dilekçesinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevapta bulunabileceği ve 6100 Sayılı HMK.'nun 128. Maddesi gereğince süresi içerisinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalının, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının davalıya ihtarına, 6100 Sayılı HMK.'nun 324. Maddesi gereğince davalının cevap dilekçesinde belirtmiş olduğu delillerin toplanması için gerekli delil avansını yatırmasına, 6100 Sayılı HMK'nun 120/2.maddesi gereğince 100,00 TL delil avansını yatırmak üzere davalıya iş bu tensip tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE VERİLMESİNE, aksi halde 6100 Sayılı HMK 'nun 324/2.maddesi gereğince gider avansının karşılanmaması durumunda TALEP OLUNAN DELİLİN İKAMESİNDEN VAZGEÇİLMİŞ SAYILACAĞININ DAVALIYAİHTARINA, Tarafların 6100 Sayılı HMK'nun 318.maddesi gereğince, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunda olduklarının bildirilmesine, ayrıca tanık deliline dayanılmış ise HMK 240 maddesi uyarınca tanıkların isim, soyisim adresleri ile tanıkların hangi vakıa ile ilgili dinletmek istediğini bildirmek için iki haftalık kesin süre verilmesine, aksi halde HMK 145. Madde uyarınca delil bildirmek için yeni süre verilmeyeceğinin ihtarına, " iş bu dosyanın DURUSMA GÜNÜ: 08/03/2024 saat: 11:00'da davalının duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağıhususu ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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