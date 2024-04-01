İLAN T.C. MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 01 Nisan 2024 / 00:01

ESAS NO : 2024/92 Esas

DAVALI : EDİP KAMİL DERİNPINAR - 560*****238

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava Dilekçesi ve tensip zaptı : tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK'nun 122,126 ve 129 Maddelerince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini davacı sayısından bir fazla ve ayrı posta gideri ile tanık dahil tüm delillerinizi ve ilk itirazlarınızı iki haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu İHTAR OLUNUR.(HMK 122,126 ve 129 Maddeleri) 01/03/2024