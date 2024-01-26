İLAN T.C. MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 26 Ocak 2024 / 00:01

ESAS NO : 2022/541 Esas

DAVALI : EMEL BAL-32948026194

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, UYAP sistemi üzerinden mernis adresinin boş görüldüğü anlaşılmakla tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi vetensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptı: Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK'nun 122,126 ve 129 Maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için davacı sayısından bir fazla ve ayrı posta gideri ile tanık dahil tüm delillerinizi ve varsa ilk itirazlarınızı iki haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine İHTAR OLUNUR. 07/01/2024