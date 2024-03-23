İLAN T.C. SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 23 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2022/153 Esas

Davacı Leyla Hüdaverdi tarafından dava konusu taşınmaz için açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasında;davalı Bilal Işık'ın (Mevlüt-Hilmiye oğlu,1965doğumlu) adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

09/07/2023 tarihli Bilirkişi kurulu raporunda;''Dava konusu Sakarya İli Adapazarı İlçesi Yenigün Mah 144 Ada 5 Parsel sayılı taşınmazın üzerindeki yapının değerinin dava tarihi itibariyle değerinin 380.992,50TL olduğu'' hususları tespit edilmiş olup, ''Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız'' hükmü ihtarı ile ilanen tebliğ olunur.