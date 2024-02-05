İLAN T.C. TARSUS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 05 Şubat 2024 / 00:01

ESAS NO : 2022/927 Esas

Davacı Ebru PEKEL vekili tarafından davalılar aleyhine açılan Mersin İli Tarsus İlçesi Mithatpaşa Mah. 37 ada 27 parselde kayıtlı taşınmazdaki Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası açılmış olup, açılan davanın yapılan yargılamasında duruşma ara kararı gereğince davalı Selim PEKELtüm araştırmalara rağmen bugüne kadar dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilemediğinden davalıya yurt dışı ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce davalıya dava dilekçesinde belirtilen hususlara karşı "Bu tebligatı aldığınızdan itibaren 2 hafta içinde haklı bir itirazınızı bildirmediğiniz veya belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığınız taktirde istem konusu taşınmaz mal üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapukütüğüne tescil edileceğine dair karar verilebileceği TMK’nın 644 mad. uyarınca tebliğ olunur." veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağıve sonuçlanacağı buna dair tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra, dava dilekçesi, tensip zapı ve duruşma gün ve saatinin aşağıda açık kimlik ve adresitebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Duruşma günü :02/04/2024

Duruşma tarihi :10:15

13358408350

DAVALI: Selim PEKEL-13358408350 T.C nolu, Mustafa ve Feride oğlu, 09/03/1964 d.lu,

Adresi: 1 Rue Brueghel Les Paons Longuenesse 62219 9890Fransa/Lenguenesse