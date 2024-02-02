İLAN T.C. TARSUS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 02 Şubat 2024 / 00:01

ESAS NO : 2022/1687 Esas

Davacılar Mehmet Özgül Özügüzel, Zeliha Özügüzel vekili tarafından davalılar aleyhine açılan Mersin İli Tarsus İlçesi Bahşiş Mahallesi 2892 Parsel ve Mersin İli Tarsus İlçesi Caminur Mahallesi 269 Ada 9 Parselde kayıtlı taşınmazdaki Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası açılmış olup, açılan davanın yapılan yargılamasında duruşma ara kararı gereğince davalı Sevgi Mehmet Özügüzel'in tüm araştırmalara rağmen bugüne kadar dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilemediğinden davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce davalıya dava dilekçesinde belirtilen hususlara karşı "Bu tebligatı aldığınızdan itibaren 2 hafta içinde haklı bir itirazınızı bildirmediğiniz veya belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığınız taktirde istem konusu taşınmaz mal üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapukütüğüne tescil edileceğine dair karar verilebileceği TMK’nın 644 mad. uyarınca tebliğ olunur." veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağıve sonuçlanacağı buna dair tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra, dava dilekçesi, tensip zapı ve duruşma gün ve saatinin aşağıda açık kimlik ve adresitebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.27/12/2023

DURUŞMA GÜNÜ :02/04/2024

DURUŞMA SAATİ : 10:25

DAVALI : SEVGİ MEHMET ÖZÜGÜZEL- 99790147118 yabancı kimlik nolu, Muharrem Sıtkı ve Hatice'den olma, 20/08/1939 d.lu,