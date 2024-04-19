İLAN T.C. TERME 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 19 Nisan 2024 / 00:01



ESAS NO : 2023/208

Davacı Maliye Hazinesi ile davalı Samsun Çevre , Şehircilik ve İklim Değişliği arasında görülmekte olan Gaipliğine Karar verilmesi davası nedeniyle ; Samsun İli terme İlçesi Çay Mahallesi 70 ada 2 ve14 parsel( yeni 967 ada 1 parsel )sayılı taşınmazlarda hissesi bulunan Ali oğlu Halil , Ali oğlu Ahmet ve Ali oğlu Yusuf Ziya adlı kişilerin gaipliğine karar verildiğinden , ilgili kişilerin gaipliği hakkında bilgisi olanların6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/04/2024