İLAN T.C. TUNCELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 21 Şubat 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/36 Esas

Davacı HACİCAN YEROĞLU tarafından davalı TUNCELİ BÖĞÜRTLEN KÖYÜ MUHTARLIĞI aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Tunceli Merkez Böğürtlen köyü, 129 ada, 19 nolu parsel, 129 ada, 18 nolu parsel, 186 ada 27 nolu parsel, 132 ada 1 nolu parsel, 186 ada 44 nolu parsel arasında kalan, kadastroda yol olarak gösterilen taşınmazın Tunceli ili, Merkez ilçesi, Böğürtlen mah/köy, 59 Cilt,124 nolu hanede nüfusa kayıtlı,Kara Mustafa ve Fatma kızı, 22/09/1945 doğumlu, 48769782584 T.C kimlik nolu, HACİCAN YEROĞLU adına tapuya tescili talep edilmiştir. Bu yer üzerinde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden 3 ay içinde itiraz davası açmaları hususuTMK'nın713. maddesi uyarınca İLAN OLUNUR.