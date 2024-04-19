İLAN YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 19 Nisan 2024 / 00:01



ESAS NO : 2018/1784KARAR NO : 2022/1142

Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mirasçılar Turgut Gözleveli, Sevim Çaygöz, Seit Mehmet Çaygöz, Okan Çaygöz ve Özkan Çaygöz tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebliğ yapılması gerektiği. Dava dosyasında yapılan yargılama sonucunda verilen gerekçeli karar aşağıdaki gibi olup; HÜKÜM:

1-Davanın Kabulü ile,

İstanbul ili Fatih ilçesi Balat Mahallesi köyü cilt no 40 hane no 3130 da nüfusa kayıtlı, Yakup ve Urkiye den olma 01/07/1927 doğumlu olup 09/11/2018 tarihinde vefat eden muris ZEYNEP AKTAŞ'ın Yalova 4. Noterliğinin 18/08/2004 tarih ve 2004/3 yevmiye sayılı DÜZENLEME ŞEKLİNDEKİ VASİYETNAMESİNİN AÇILIP OKUNDUĞU VE MİRASÇILARINA TEBLİĞ EDİLDİĞİNİN TESPİTİNE,

2- Davanın mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına,

3- Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair mirasçıların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememiz veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Yasa Yoluna müracaat hakkı hatırlatılarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

İlan tarihinden 7 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı Mirasçılar Turgut Gözleveli, Sevim Çaygöz, Seit Mehmet Çaygöz, Okan Çaygöz ve Özkan Çaygöz'e ilanen tebliğ olunur.