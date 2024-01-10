İLANEN TEBLİGATTIR GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Yayın Tarihi: 10 Ocak 2024 / 00:01

Cvlbal Tekstil Boya Ve Makina İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (VHN:2150271253) firmasına ait 22/06/2020 tarih 2020/D1-02907 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 23.06.2020/20160400IM032459 tarih/sayılı beyannameye düzenlenen ,

07.09.2022/22160400CK003285 tarih/sayılı ceza kararının ve anılan beyannameye isabet GV=13.806,46-TL, İGV=32.310,24-TL, KDV=41.419,37-TL vergilerin ödenmesi hususu ile;

Haz Mobilya Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin 08/04/2021 tarih, 2021/D1-01762 sayılı DİİB kapsamında firma adına Müdürlüğümüzce onaylı

11.06.2021/IM031250, 14.06.2021/IM031589, 02.08.2021/IM040081, 05.08.2021/IM040834, 25.08.2021/IM044394 tarih/sayılı beyannamelere isabet eden GV=143.194,76-TL, KDV=186.989,09-TL, İGV= 357.806,90-TL vergiler ile

22160400CK001348 sayılı para cezası kararının ödenmesi hususları;

Müdürlüğümüzce anılan firmaların başkaca tebligat adresleri tespit edilemediğinden yukarıda belirtilen vergilerin ve Para Cezası Kararlarının , 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31.maddesi ve Tebligat Tüzüğü’nün 46. ve 47. maddeleri ile 49.maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

