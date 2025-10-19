Ünlü Türk tarihçi yazar İlber Ortaylı, iktidara yakın Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talep edilmesine “Galiba bu sıralarda hakkında soruşturma başlayacak. Adalete olan saygımdan dolayı o zaman artık yazmayacağım. Bu kendisi hakkındaki sözü geçen anlayamadığım soruşturmadan önceki son yazımdır. Ama adalet bekliyoruz. İlk defa gerçek bir Ankaralı başkanımız var" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen konser soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni istemişti.

“HANGİ GRUP MANSUR BEYLE UĞRAŞIRSA YANLIŞ YAPAR”

Bu olaya dair ünlü Türk tarihçi yazar İlber Ortaylı tepki sesi çıkarttı. Ortaylı, iktidara yakın Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında Yavaş’a destek çıktı.

Ortaylı, Mansur Yavaş’ın Beybazarı döneminde hazin manzarayı değiştiren önemli isim olduğunun altını çizdi. “Sakin bir insandı, çalışkandı, ciddiydi” diyen Ortaylı, “Türkiye ve Ankara için bir kazançtır. Daha da çok şeyleri de sessizce yapıyor. İmkânları dar ve yer yer daraltılıyor. Açık konuşayım; hangi grup Mansur Beyle uğraşırsa yanlış yapar. Sempatizanları da muhalifleri de bu gibi oyunlardan yaka silktikleri için mutlaka ona sahip çıkarlar” dedi.

“MANSUR YAVAŞ İÇİN ADALET BEKLİYORUZ”

Ortaylı, soruşturmadan önceki son yazısı olduğunu belirtirken, “Galiba bu sıralarda hakkında soruşturma başlayacak. Adalete olan saygımdan dolayı o zaman artık yazmayacağım. Bu kendisi hakkındaki sözü geçen anlayamadığım soruşturmadan önceki son yazımdır. Ama adalet bekliyoruz. Ankara’nın kendine yakışan, ağırbaşlı bir belediye başkanı vardır. Etrafıyla da iyi bağlantı kuruyor. Dikkatinizi çekti mi? İlk defa gerçek bir Ankaralı başkanımız var” ifadelerini kullandı.