İletişim Başkanlığı'ndan zarar iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden zarar iddialarına yanıt geldi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2022 yılını 1 milyar 860 milyon 438 bin lira zararla kapattı” haberlerinin doğru olmadığı belirtildi.

İşte başkanlığın o mesajı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kar amacı taşıyan bir kurum/kuruluş veya ticari işletme değil, “Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar” içerisinde yer alan bir kamu kurumudur. Bu kapsamda İletişim Başkanlığı’nın kar ya da zarar etmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Başkanlığımız, yıl içerisinde hayata geçireceği faaliyetler için kendisine bütçeden tahsis edilen ödeneği kullanmaktadır. Bahse konu haberlerde yer alan 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda bütçe giderlerinin hangi kalemlerde yapıldığı tüm şeffaflığıyla yer almaktadır.

Başkanlığımızın mevzuatlar kapsamında faaliyet geliri bulunmamakta, elde edilen vergi gelirleri (Damga Vergisi vb.) Hazine ve Maliye Bakanlığı veznelerine gelir kaydedilmektedir. İlgili Kanuna göre Genel Bütçeli Kurum olmamızdan ötürü herhangi bir faaliyet sonucu elde edilen gelir kalemimiz bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

HABERLER NEYDİ?

Yapılan haberlerde “Sayıştay’ın açıkladığı denetim raporlarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın harcamaları dudak uçuklattı. 95 milyon geliri olan İletişim başkanlığı, geçtiğimiz yılı 1 milyar 860 milyon 438 bin lira zararla kapattı. İletişim Başkanlığı bir önceki yılı ise 550 milyon lira zararla kapatmıştı. Bir önceki yıla oranla üç katı zarar yapan İletişim Başkanlığı’nın bu kadar harcamayı nereye yaptığı ise raporlara yansıtılmadı.” sözlerine yer verilmişti.