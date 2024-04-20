İlk ‘Blue Talks’ etkinliği Ankara'da düzenlenecek

Bizim Dünyamız Vakfı’nın Birleşmiş Milletler (BM) Barış Üniversitesi ile işbirliği içinde, Dışişleri Bakanlığı ve Kosta Rika’nın Ankara Büyükelçiliği’nin desteğiyle düzenlediği “Blue Talks” etkinliğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Kosta Rika, Fransa, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkenin Ankara büyükelçileri katılacak.

“Blue Talks” etkinliği, “Değişimin İçinde: Okyanus Eylemi ve İklim Değişikliği” teması altında düzenlenecek ve küresel düzeyde hayati öneme sahip olan iklim diplomasisi konusu ele alınacak. Her yıl düzenlenmesi hedeflenen bu etkinlik, okyanusların iklim dayanıklılığına olan öneme odaklanacak ve etkinlikte üst düzey yetkililer ile uzmanların görüşlerine yer verilecek.