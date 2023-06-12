İlk defa salgın görüldü. Her yer karantinaya alındı. İlk ölüm geldi

AA’nın haberine göre; Irak Kerkük’te Ebola virüsü görülmeye başlandı. Kentte ilk defa hâkim olan salgın için devlet yetkilileri açıklamalar yaparak önlemler almaya başladı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kerkük Sağlık Müdürü Ziyad El Cubburi, salgının ilk kez görüldüğü Kerkük'te bir kişinin öldüğünü, biri ağır iki kişinin de hastanede tedavi altında olduklarını ifade etti.

BİR HASTANE SALGIN İÇİN TAHSİS EDİLDİ

Salgının yayılmasına karşı kentte 'önemli ve ciddi önlemler aldıklarını' belirten Cubburi, bir devlet hastanesini salgına yakalananların tedavisi için tahsis ettikleri bilgisini verdi.

Son iki günde 30 kişi için virüs testi yapıldığını ve sonuçlarının yarın çıkacağını belirten Cubburi, salgının önüne geçmek için alınan önlemleri artıracaklarını kaydetti.

Basından destek isteyen Cubburi, “Vatandaşların bilinçlenmeleri ve alınan önlemlere uymaları için basının rolü oldukça önemli. Bunun için basının desteğine ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

HAYVANLARDAN ÖRNEK ALINDI

Kerkük Veteriner İşleri Müdürü Mansur Beyatlı da hayvancılığın yoğunlukla yapıldığı tüm ilçe, kasaba ve köylerde olağanüstü önlemler başlatıldığını aktararak, şüpheli yüzlerce baş hayvandan test için kan örnekleri alındığının altını çizdi.