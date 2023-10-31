İlk eşini bıçak, ikinci eşini ütü, üçüncü eşini işkenceyle öldüren kocadan şok mesaj

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 38 yılda 2 resmi nikahlı eşini öldüren, Covid- 19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edilip, son olarak da birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'yi (48) öldürüp cesedini gömen Necati Akpınar (58) hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianamede detaylar ortaya çıktı.

Necati Akpınar’ın kızı olan Alev Sevindik, geçen yıl 31 Aralık'ta saat 02.00 sıralarında eşiyle Saruhanlı Polis Merkezi'ne gidip babası Necati Akpınar'ın, birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'nin cesedini İstasyon Mahallesi'ndeki evinin 50 metre ilerisindeki metruk bir eve gömdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine söz konusu evde geniş çaplı araştırma başlatan polis, bir çukurun içinde Menekşe'nin cansız bedenine ulaştı.

Başına aldığı darbelerle öldürüldüğü anlaşılan Mutlu Menekşe'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Menekşe, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilirken, dini nikahla birlikte yaşadığı Necati Akpınar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akpınar, tutuklandı.

DAHA ÖNCE 2 EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Katil kocanın daha önce de 1984 yılında ilk eşi Emine Akpınar'ı bıçaklayarak, 2003 yılında ise ikinci eşi Fatma Akpınar'ı ise ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. Akpınar’ın son cinayeti olan Mutlu Menekşe ile 2020 yılında Covid- 19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği olaydan yaklaşık 1 ay önce dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.

İŞKENCE YAPILARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Adli Tıp Kurumu uzmanlarınca yapılan otopsi raporunda, Menekşe'nin vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar, çeşitli morluklar, omurunda kırık, beyninde kanama ve böbrek ile akciğerinde enfeksiyon tespit edildi. Menekşe'nin işkenceyle öldürüldüğü, otopsi raporuyla da belirlendi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Soruşturmanın ardından Akpınar hakkında 'eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası istemiyle hazırlanan iddianame Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Menekşe'nin ölü muayene ve otopsi tutanağında vücudunda yaygın yanıkların bulunduğu, darp cebir izlerinin ve omur kırığının mevcut olduğunun tespit edildiği, otopsi raporunda ise maruz kaldığı künt travma ile yanığa bağlı olarak yaralanması neticesinde vefat ettiğinin tespit edildiği belirtilip, Akpınar'ın bu eylemiyle 'eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme suçunu' işlediğinin anlaşıldığına yer verildi.

KIZIYLA TELEFON GÖRÜŞMELERİ İDDİANAMEDE YER ALDI

Mutlu Menekşe cinayetinde tek görgü tanığı Necati Akpınar’ın kızı Alev Sevindik olduğu ortaya çıktı. İddianamede Alev Sevindik ile babası Necati Akpınar arasındaki telefon görüşmeleri de yer aldı. Akpınar'ın olaydan bir gün önce kızı Alev'i arayıp, Menekşe'nin hastaneye gitmek istediğini ancak doktorun işkence ve eziyetten kaynaklı vücudundaki yaraları doktorların görmesinden korktuğu için götürmediğini söylediği belirtildi.

Olayı yaşandığı gün saat 15.21 sıralarında, kızını arayan Akpınar'ın, 'Bir acil gel, bunun durumu iyi değil, ha' diye kızını çağırdığı, kızının ise, babasına 'Ben gelince ne yapacağım' dediği de iddianamede belirtildi. 37 dakika sonra tekrar arayan Akpınar'ın 'Geliyor musun' diye sorduğu, kızının da 'Geliyorum' diye yanıt verdiği kaydedildi. Saat 16.54'te bir kez daha arayıp, 'Ya bu kadın gitmiş ya' diyerek Menekşe'nin ölümünü bildirmesi üzerine kızı 'Gider' diye karşılık veren Akpınar'ın bunun üzerine konuşmasını 'Kaçmış gitmiş ya' diyerek düzelttiği kaydedildi. Kızını da 'Ötekiler de öyleydi, ne kadar duracaktı ki zaten gider' diye cevap verdiği de iddianameye girdi.

'KIZI DA YARGILANSIN'

Mutlu Menekşe'nin kızı Gaye Yıldız, annesini öldüren Necati Akpınar'ın kızı Alev Sevindik'in de yargılanmasını istediğini belirtip, "Çünkü annemin ölümünden babası kadar o da suçludur. Akpınar ve kızının en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.