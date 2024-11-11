İlk etapta hiç puan alamadı! MasterChef'e veda ederken sözleri tepki çekti

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İlk etapta hiç puan alamadı! MasterChef'e veda ederken sözleri tepki çekti

MasterChef'te heyecan dolu anlar yaşandı. Hakan ile yaşadığı gerilimle gündemden düşmeyen Nigar Masterchef hayallerine dün akşam veda etti. Nigar'ın elenmesinden sonra yorumlar gecikmedi.

MasterChef'te Kaan, Nigar, Eda ve Semih eleme potasına girdi. Yaratıcı yemek etabında Nigar tabağında kasnak unuttuğu için 0 puan aldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel 'sonsuzluk' isimli tabağında başarı yakalamayan yarışmacı MasterChef Türkiye'ye veda etti. İşte MasterChef’te yaşananlar…

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MASTERCHEF HAYALERİNE VEDA ETTİ

Heyecanlı geçen turun sona ermesiyle yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Şeflerin verdiği puanlara göre Nigar 13,5 puan alarak MasterChef Türkiye'ye veda etti.

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"ÇOK BİLE KALDIN”

Geçtiğimiz haftalarda Hakan ile sorunlar yaşayan Nigar vedasında şunları söyledi:

"Buraya gelmekten çok mutluyum, özellikle sizleri tanıdığım için. Çok şey öğrendim, gerçekten öğrenemeyeceğim kadar çok şey öğrendim. Hep derlerdi bu yaştan sonra niye gidiyorsun, ama ben aslında bunun bir kanıtı oldum. 50 yaşından sonra da insan birçok şeyi yapabiliyormuş. Gerçekten buraya psikolojiyi yöneten kalıyor. Psikoloji gerçekten çok bir şey. Bir şekilde idare edebiliyorsunuz ama psikolojinizi idare edemediğiniz zaman bu hayatınıza yansıyor. Bir önceki hafta takım oyununda kaybetmek bile insanın psikolojisini bozuyor o tabağı kazanamamak. Sizlerle her zaman birlikte olmak istiyorum. Yapacağım işlerde her zaman sizleri de görmek istiyorum."

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Konuşmasında Hakan ile yaşadığı sorunlara değinen Nigar elenmesini Hakan'a bağlayınca sosyal medyada tepki çekti. Nigar'a "Çok bile kaldın", "Hakan ne alaka?", "Hakan elendi gitti sen kasnak unuttun" yorumları geldi.

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