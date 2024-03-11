İlk iftar Iğdır'da açıldı

Kaynak: İHA
İlk iftar Iğdır'da açıldı
Türkiye'de "on bir ayın sultanı" Ramazan’da ilk iftar Iğdır'da açıldı.

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan'ın ilk iftarı, Iğdır'da saat 18.13'te açıldı. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda Iğdır Belediyesi tarafından kurulan bin 500 kişilik Ramazan çadırında vatandaşlar ilk iftarlarını açtı.

aw160375-01.jpgIğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan da oruçları vatandaşlarla birlikte açtı.

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VALİDEN AÇIKLAMA

Ramazan ayının mağfiret ayı olduğunu belirten Vali Turan, "Mübarek bir ayın içine girdik. Burada halkımızla bin 500 kişilik iftar çadırında iftarımızı açacağız. Tüm İslam aleminin, tüm Türkiye'nin Ramazan ayı kutlu olsun" dedi.

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