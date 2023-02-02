İlk yerli ve milli askeri motoru 'TTZA'nın sevkiyat töreni gerçekleştirildi

(DHA) - BMC POWER tarafından Türk mühendislerinin emeğiyle tasarlanarak üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk seri üretim yerli ve milli motor olan 'TTZA'nın sevkiyat töreni Sakarya'da gerçekleştirildi.

Törende motorun isim lansmanı da yapılarak 'TUNA' isimi verildi.

400 BG gücünde, 8,4 litre, sıralı tip 4 silindir olarak üretilen motorlar BMC'nin 'VURAN Çok Amaçlı Zırhlı Araçları'nda kullanılacak.

Motorlardan toplam 90 adet teslim edilecek. Bu kapsamda seri üretimi gerçekleşen ilk 20 adet 'TTZA' motorunun sevkiyatı 6 Şubat'ta kadar tamamlanacak.