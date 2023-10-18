İlke Özyüksel Kırgızistan'da şampiyon oldu

Milli pentatlet İlke Özyüksel, Kırgızistan'da şampiyon oldu.

KAYNAK: AA
İlke Özyüksel Kırgızistan'da şampiyon oldu

Kırgızistan’da düzenlenen Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı'nda milli sporcu İlke Özyüksel, şampiyon oldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) başkent Bişkek’te düzenlediği organizasyonda kadınlar finalinde mücadele eden İlke Özyüksel, eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etaplarından toplam 1411 puan alarak yarışı ilk sırada tamamladı.

Estonyalı Maria Johanna Jogisu'nun 1375 puanla ikinci sırada yer aldığı yarışı, İspanyol pentatlet Andrea Gonzales Medina, 1370 puanla üçüncü bitirdi.

UIPM'nin Polonya ve İspanya’dan sonra üçüncüsü düzenlediği Olimpik Sıralama Yarışı'nda şampiyon olan İlke Özyüksel, hanesine 40 puan yazdırdı ve olimpik sıralama puanını 55’e yükseltti.

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