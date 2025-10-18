İlker Aksum'un minik kızıyla olan paylaşımları büyük beğeni topluyor.

Kanal D'de yayımlanan oyuncu kadrosunda Tolga Çevik, Engin Akyürek, Zeki Alasya gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Yabancı Damat dizisinde yıldızı parlayan İlker Aksum oyunculuğa 1999 yılında başladı.

Ünlü oyuncu meslek yaşamı boyunca birçok başarılı projede farklı karakterlere hayat verdi.

Karantina, 20 Dakika, Karayılan gibi projelerdeki rolleriyle adından söz ettiren Aksum son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, vaktinin büyük bir kısmını kızına ayırmayı tercih ediyor.

19 Haziran 2023 tarihinde hayatını eşi Dilay Ekmekçioglu ile geçirmeye karar veren Aksum'un düğünü de magazin gündeminde yer almıştı.

Ünlü oyuncu Lila adını verdiği kızıyla yaptıgı paylaşımlar dikkat çekiyor. Minik Lila'nın çevresini keşfederken ki halleri beğeni topluyor. Paylaşımında babalıktan oldukça keyif aldığı görülen Aksum'un kızına kedi sevgisini aşıladığı anlar dikkat çekti. Küçük Lina babasına verdiği tepkiler ve şaşkın bakışlarıyla farkı yorumlar aldı.



Ünlü oyuncunun yeniden setlere dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, sosyal medyada işi ile ilgili paylaşımların aksine kızı ile olan paylaşmlarına ağırlık vermesi gözlerden kaçmazken, Aksum babalığıyla takdir topluyor. Bebeği ile ilgilenirken eşine destek olması, pozitifliği Aksum'un pozitif yorumlar aldığı yönler olarak önplana çıkıyor.





Kızı ile sık sık paylaşımlar yapmaya devam eden İlker Aksum bu sefer de gönderisiyle takipçilerinin kalplerini ısıttı.

İşte o kareler...









