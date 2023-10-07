İmamın motosikletini çalan hırsız yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir imamın namaz kılarken motosikletini çalan hırsız, çaldığı başka bir motosikletle yakalandı.

KAYNAK: İHA
İmamın motosikletini çalan hırsız yakalandı

Saadet Mahallesi'nde bulunan Saadet Camii'nde, imamın ikindi namazını kıldırdığı sıralarda kimliği belirlenemeyen hırsız, İmam Hatip Metin Uyanık'a ait motosikleti gözüne kestirdi.

Hırsızın, güvenlik kameralarından cemaat ile birlikte namaz kıldığı ve namazı yarıda bırakarak caminin bahçesinde bulunan motoru çaldığı görüldü. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Emniyet ekipleri tarafından Görükle’den çaldığı başka bir motosikletle Nilüfer’de durdurulan Aziz K. (35) gözaltına aldı. İmamın motosikletini de çaldığı tespit edilen Aziz K.’nın 40’a yakın suç dosyasının olduğu öğrenildi.

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