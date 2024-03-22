İmamoğlu: 31 Mart’ta mertlik kazanacak kumpas kaybedecek

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu: 31 Mart’ta mertlik kazanacak kumpas kaybedecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Kasımpaşa’da vatandaşlarla buluştu ve Eyüpsultan’da seçim çalışmaları kapsamında ilçe turu yaptı. Gittiği ilçelerde, gündeme dair konuşan bulunan İmamoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlere sayılı günler kala, çalışmalar kapsamında Eyüpsultan ve Kasımpaşa’daydı. Bu noktalarda, açıklamalarda bulunan İmamoğlu, bazı basın kuruluşlarını sert bir dille eleştirdi.

ekran-goruntusu-2024-03-22-091200.pngİktidara yakın basın kuruluşları olan A Haber, Sabah ve ATV kanalları ile devletin televizyonu TRT’nin, dünyanın en önemli haber ajanlarından birinin hazırladığı Türkiye'de medyanın güvenilirlik raporunda ‘en güvenilmez 4 kurum’ seçildiklerini ifade eden İmamoğlu, “Hani basın milletin sesidir. Bunların kendi basınları milletin sesi değil, milleti kandırma makinesi” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, vatandaşlara, “30 yıldır ne yaptılar Kasımpaşa'ya” sorusunu sordu ve “Hani Kasımpaşa canıydı, ciğeriydi? Ne yaptılar? Beyoğlu bir şey yaptı mı? Biz, yaptık. İnan Güney'i seçtiğinizde, biz Kasımpaşa'yı pırlanta yapacağız, pırlanta. Onun ailesi de İnan Güney'e oy verecek bir dahaki seçimde. Belli olmaz, bu seçimde de verir belki” söyleminde bulundu.

ekran-goruntusu-2024-03-22-091211.png“Bizim iki şeyle işimiz olmaz. İsrafla işimiz olmaz, ihanetle işimiz olmaz” ifadesini kaydeden İmamoğlu, “Bizim hiç kimseye diyet borcumuz yok. Biz, sadece size borçluyuz. Ben, sadece 16 milyon vicdanlı, mert İstanbulluya teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta ne kazanacak? Mertlik kazanacak, mertlik. Mertlik kazanacak, kumpas kaybedecek. Yalan kaybedecek. İftira kaybedecek. Particilik değil, belediyecilik yapanlar kazanacak. Bir avuç insan kaybedecek, 16 milyon İstanbullu kazanacak” dedi.

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