İmamoğlu iki büyük İBB yatırımını Cumhurbaşkanlığı'nın engellediğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a yapılacak iki büyük yatırıma Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yer verilmediği için yapılamayacağını duyurdu.

Söz konusu iki yatırımın gerçekleştirilebilmesi için bulunan finansmanın da bu kararla birlikte kullanılamaz duruma geldiğini söyleyen İmamoğlu, bu karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Durumu paylaşımında açıklayan İmamoğlu, “Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı için hazırdık. Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım programında, 2 yatırıma da yer verilmedi. Bu ‘takdir’, bulduğumuz finansmanı da kullanılamaz hale getirdi. Bu ‘takdiri’ kamuoyunun vicdanına sunarız” dedi.