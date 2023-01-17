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  • İmamoğlu iki büyük İBB yatırımını Cumhurbaşkanlığı'nın engellediğini açıkladı

İmamoğlu iki büyük İBB yatırımını Cumhurbaşkanlığı'nın engellediğini açıkladı

İmamoğlu, iki büyük yatırımın Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yer verilmediği için yapılamayacağını açıkladı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 23:06
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İmamoğlu açıkladı. İki büyük İBB yatırımı Cumhurbaşkanlığı tarafından engellenmiş

İmamoğlu iki büyük İBB yatırımını Cumhurbaşkanlığı'nın engellediğini açıkladı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a yapılacak iki büyük yatırıma Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yer verilmediği için yapılamayacağını duyurdu.

Söz konusu iki yatırımın gerçekleştirilebilmesi için bulunan finansmanın da bu kararla birlikte kullanılamaz duruma geldiğini söyleyen İmamoğlu, bu karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Durumu paylaşımında açıklayan İmamoğlu, “Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı için hazırdık. Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım programında, 2 yatırıma da yer verilmedi. Bu ‘takdir’, bulduğumuz finansmanı da kullanılamaz hale getirdi. Bu ‘takdiri’ kamuoyunun vicdanına sunarız” dedi.

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Yalçın Türk
17.01.2023 23:23
akp, istanbul'da ki seçmenin iradesini yok sayarak belediyeye kayyum atamaya çalışıyor ve millet de bunun farkında.. ekrem bey hala hizmet peşinde..  
 
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