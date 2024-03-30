İmamoğlu Adalar’da konuştu. 'İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz'

31 Mart yerel seçimlerine saatler kaldı ancak partililerin ziyaretleri ve açıklamaları da hızlandı. Yarın 81 ilde sandığa gidilecek. En büyük yarışta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP adayı Murat Kurum arasında geçecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Adalar’da vatandaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi’nin Adalar adayı Ali Ercan Akpolat için destek istedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, "5 yıl boyunca israfa adalete nasıl dur dediysek, İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz" dedi.

İmamoğlu, "Değerli Adalar Belediye Başkanımız Erdem Gül'e teşekkür ediyoruz. Deneyimlerini yeni başkanımıza aktaracağından şüphe duymuyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP adayı Ali Ercan Akpolat’a destek talep eden İmamoğlu, doğru kişiyi seçmeleri durumunda İstanbul'un daha çok yeşil alan, daha çok metro kazanacağını, dar gelirliye daha fazla destek ulaşacağını vurguladı.