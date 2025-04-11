İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor! Bugün 3 davada yargılanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün Silivri'de hakim karşısına çıkacak. İmamoğlu'nun Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle, "Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla yargılanacak.

İmamoğlu'nun bu davada 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması, kamu görevinden menedilmesi talep ediliyor.

ERGENEKON DETAYI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın davaya yönelik, "Ekrem Başkan’ın Akın Gürlek'e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 11 Nisan 2025’te Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındı” diyerek, "Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak!" ifadelerini kullanmıştı. CHP lideri Özgür Özel de Silivri'de 10 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Ekrem başkanın mahkemesinin, kumpas davalarının simge salonuna alınması önemlidir" şeklinde konuşmuştu.

2 DAVA DAHA GÖRÜLECEK

Ayrıca 2023'te İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme sonucunda Ekrem İmamoğlu'na "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin bu ihale davası da bugün görülecek.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren davada İmamoğlu'nun üç yıldan yedi yıla kadar hapisle cezalandırılması ve hakkında siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

Bugün görülecek bir diğer dava da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kaydedildiği iddia edilen "para sayma" görüntüleri hakkında olacak.

31 Mart yerel seçimlerine doğru ortaya çıkan görüntüler neticesinde, aralarında İmamoğlu’nun ekip arkadaşlarının da bulunduğu 22 kişi, "kanuna aykırı bağış toplamak" iddiasıyla yargılanıyor.

EKREM İMAMOĞLU DAVASI NE ZAMAN VE NEREDE GÖRÜLECEK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşması 11 Nisan Cuma günü Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonunda olacak. Daha önce alınan kararda duruşmanın Çağlayan Adliyesi'nde yapılacağı bildirilmişti.