İmamoğlu ‘hiçbir ülke böyle olamaz’ dedi! İstanbul’daki sığınmacı sayısını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği'nin (ATİAD) Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlediği etkinliğe katıldı.

“HİÇBİR ÜLKE BÖYLE OLAMAZ”

Sığınmacı sorununa değinen İmamoğlu, “Nantes’da 2015’te bir toplantıya katıldım. Türkiye’ye mülteci akını çok yüksek seviyede devam ediyordu. Bir konuşma yaptım. Mülteci meselesini Avrupa’dan şöyle izlediğinizi görüyorum. Türkiye bu konuda duvar olsun, oradan geçmesin de ne olursa olsun. Bir, insani değil, yani mülteciler adına. İki, Türkiye böyle bir ülke değil. Hiçbir ülke böyle olamaz. Mülteci meselesi evrensel bir sorundur. Kaynağı açlık, susuzluk, iklim krizi daha kötüsü savaş olabilir. Böyle bir ortamda göç eden insanları, barışı nasıl oraya getirebiliriz” diye konuştu.

“2 BUÇUK MİLYON MÜLTECİ VAR”

Hükümetin sığınmacı meselesinde kötü bir sınav verdiğini belirten İmamoğlu, “Ne yazık ki Türkiye’yle şu kadar para verelim ve mültecileri orada tutun pazarlığı yapılan ülke haline getirdiniz. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti kötü sınav verdi. Meseleyi bu seviyede tutarak, mültecilerin gelişini alkışlamış ve alkışlatmıştır. Bu olmaz, bakın İstanbul’da 2 buçuk milyona yakın mülteci var. 2 buçuk milyon ne demek biliyor musunuz? İstanbul’un 16 milyon nüfusu var. Resmi nüfusun neredeyse yüzde 17-18’i. Böyle bir artış olamaz, doğru değil. Mülteciye de İstanbulluyu da haksızlık” ifadelerini kullandı.