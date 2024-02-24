İmamoğlu ile MHP İlçe Başkanı arasında gerginlik. Ortalık bir anda karıştı

Kaynak: TGRT
İmamoğlu ile MHP İlçe Başkanı arasında gerginlik. Ortalık bir anda karıştı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de MHP’nin seçim çadırını ziyaret etmek isteyince ortalık karıştı. MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ile İmamoğlu arasında gerginlik yaşandı.

31 Mart Yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla beraber belediye başkan adayları seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

CHP'nin İstanbul adayı mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sancaktepe’de vatandaşlarla bir araya geldi.

ORTAM GERİLDİ

İmamoğlu ziyaret esnasında MHP'nin seçim çadırını ziyaret etmek isteyince ortalık bir anda karıştı. MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ile seçim çalışmalarında MHP standını ziyaret edip başarılar dilemek isteyen Ekrem İmamoğlu’nun arasında gerginlik yaşandı.

imamoglu1.jpg

"AZ SAKİN OLUN"

İmamoğlu gerginlik çıkması üzerine "Az sakin olun" derken görüntülerde yer alan Karaalioğlu "Geri çekil. Görüntüyü kapatır mısınız?" ifadelerini kullandı.

AKP MİTİNGİNİ DE ZİYARET ETMİŞTİ

İmamoğlu, dün Sancaktepe’ye yaptığı ziyarette AKP mitingini ziyaret etmişti. AKP'lilerin İmamoğlu'nu partilerine üye yapma teklifinde bulunması gülüşmelere neden olmuştu.

akp1.jpg

İlgili Haberler
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na davet yanıtı
Murat Kurum 'Yapıyoruz bu sporu' diyerek paylaştı
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 650 bin konut yanıtı. ‘Sizin reklam bütçesine ayırdığınız kaynakları biz kentsel dönüşüme harcayacağız’
Murat Kurum: Eğitim öğretim İstanbul'da külfet olmayacak
Murat Kurum yaşlı ozanın kendisi için yazdığı besteyi dinledi. Ortaköy’e çıkarma yaptı
Tansu Çiller'den Murat Kurum'a destek: İstanbul’un aradığı heyecanla geliyor
Son Haberler
Mert Hakan Yandaş 1048 gün sonra gol attı Spor
Mert Hakan Yandaş 1048 gün sonra gol attı
Uzmanlar ''AL'' tavsiyesi verdi. İşte Borsada paranızı katlayacak 10 hisse Gündem
Uzmanlar ''AL'' tavsiyesi verdi. İşte Borsada paranızı katlayacak 10 hisse
Hediye almamak için isyan etti: 'Sevgililikte al, evlilikte al, yıl dönümünde al, nikah tarihinde al... Almıyorum kardeşim, param bitti' Video
Hediye almamak için isyan etti: 'Sevgililikte al, evlilikte al, yıl dönümünde al, nikah tarihinde al... Almıyorum kardeşim, param bitti'
Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a sert yorum: 'Çok acemi bir arkadaşmış. Allah akıl versin' Video
Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a sert yorum: 'Çok acemi bir arkadaşmış. Allah akıl versin'
Uçurumun ortasına kurduğu hamağın halatı kopan ünlü fenomen ölümden döndü Gündem
Uçurumun ortasına kurduğu hamağın halatı kopan ünlü fenomen ölümden döndü
Galatasaray yöneticisi canlı yayında haykırdı: Burunlarından fitil fitil gelecek Spor
Galatasaray yöneticisi canlı yayında haykırdı: Burunlarından fitil fitil gelecek
Hüseyin Çevik isimli hocanın dövüş hareketleri gündem oldu Video
Hüseyin Çevik isimli hocanın dövüş hareketleri gündem oldu