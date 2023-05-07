İmamoğlu isyan etti: şu çocuğu polis koruyamadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Ekrem İmamoğlu yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alındı. Miting yarıda kesildi.

Ekrem İmamoğlu, saldırı sonrası Erzurum Havalimanında beklediği esnada çekilen videoda şunları söyledi:

“Atılan taşlar yüzünden çocuklara zarar geldi. 150 kişiden şu çocukları polis koruyamadı. Taş yağıyor, polis seyrediyor.

Erzurum'da en az 6-7 defa gelmişim, Erzurum'dan kız almışım, Erzurum -Trabzon kapı komşusudur. Ben bu memleketin insanını bilirim. Ben bu memleketin insanını bilirim, bu işin Erzurum'la ilgisi yok. Erzurumlu sana kızar, fikrini söyler ama bunu yapmaz. Bu ahlaksızlığın Erzurum'la ilgisi yok.”