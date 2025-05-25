İmamoğlu kararına AKP'li isimden itiraz! Bu açıklama ortalığı karıştıracak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarını İBB'ye ait alanlardan kaldırılmasını ve yasaklanmasını içeren talimatına tepki gösterdi.

ÖZGENÇ'TEN SERT TEPKİ

Özgenç'in açıklamaları şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmış olsa bile, halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını taşıyan kişinin, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarındaki ve hizmet binalarındaki mesaj ve görüntülerini yasaklayamaz; bunların kaldırılmasını emredemez."