İmamoğlu saldırının ardından konuştu: Bu kötü akıl 14 Mayıs'ta sona erecek

Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "Bu kötü akıl 14 Mayıs'ta sona erecek" vurgusu yaptı.

İmamoğlu saldırının ardından konuştu: Bu kötü akıl 14 Mayıs'ta sona erecek

İBB Başkan Ekrem İmamoğlu’na Erzurum mitinginde saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda resmi rakamlara göre en az 7 vatandaşımız ise yaralanırken, Ekrem İmamoğlu yaralanan vatandaşlarımızla görüştüğünü açıkladı.

Ekrem İmamoğlu yaşanan saldırının ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, yaşanan olayın Erzurumlularla bir ilgisi olmadığını, tertiplenmiş bir olay olduğunu belirtti.

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İmamoğlu, 14 Mayıs’ta bu kötü aklın sona ereceğini açıklarken mücadele devam edeceğini duyurdu.

İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söylediği sözler şu şekilde:

“BU OLAY TERTİPLENMİŞ BİR OLAYDIR”

“Ne yazık ki bu olay tertiplenmiş bir olaydır ve şunu söyleyeyim: devletin kolluk güçleri, sahada oradaydık görevini yapmamıştır. Çoluk çocuk, insanların canı yanmıştır. Vali bey bilgi vermek için beni aradı ve 7 yaralı olduğundan bahsetti. Ben şu ana kadar 9 civarında yaralıyla telefonda görüştüm. Burada yaralıları takip ediyorum, takip etmeye devam edeceğim. Orada yaralanan bütün hemşehrililerimin sağlıkla ilgili bütün konuları bize emanettir, bunu kimse unutmasın.”

“BU KÖTÜ AKIL 14 MAYIS’TA SONA ERECEK”

“Bu kötü aklın süreci sona ermiştir. Ben çocukluğumdan beri Erzurumla diyalogda olan bir aileyim, burada akrabalarım var, insanlarımız var, hısımlarımız var. Erzurumlunun kim olduğunu ben biliyorum, bu konunun Erzurumlularla ilgisi yok. Spor yöneticiliği yaptım, buradan sporcu aldım. Maçlara geldim, tribünlerini bilirim, dostluğumuz candandır, onu söyleyeyim ama bugün olan olayların Erzurumlu hemşehrililerimle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Erzurumlu hemşehrilerim bunu yakından takip edecek, vicdanıyla ahlakıyla sorgulayacak, adaletiyle sorgulayacaktır, hiçbir kuşkum yok. Bu kötü akıl 14 Mayıs’ta süreci sona erecek, hiç kuşkusu olmasın kimsenin.”

“86 MİLYON İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Şunu söyleyeyim, 14 Mayıs’tan sonra Allahlın izniyle hizmetlerimiz birlikte en kısa zamanda yine Erzurumlu hemşehrilerimle bir arada olacağım. Onların hizmetlerini konuşacağım, partizanca davranan, hareket eden mülki idareciler ya da başka kişilerin asla ve asla Türkiye’nin geleceğinde en ufak bir itibarı kalmayacak. Milletimiz çok yaşasın, 86 milyon insanımız için mücadele etmeye onların birliği kardeşliği için bir arada olmaya devam edeceğimizden kuşkunuz olmasın.“

“İKTİDAR MENSUPLARI SİZİ UYARIYORUM”

“Yazık oluyor, yapmayın son kez uyarıyorum yapmayın. Bu tür dili kullanmayın iktidar mensupları sizi uyarıyorum. Çok yanlış bir yoldasınız. Bu millete zarar veriyorsunuz, bu milletin ailelerine zarar veriyorsunuz. Biraz utancınız var ise kendinize söylemlerinize dikkat edin. Allah milletimizi sizin gazabınızdan vebalinizden korusun. Her şey çok güzel olacak milletimiz, size söz.”

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