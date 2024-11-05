İmamoğlu ve Babacan'dan kayyum atamaları için ortak çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

İmamoğlu, "TBB çatısında oluşan tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi paylaşacağız. Öyle arzu ediyoruz ki önümüzdeki haftaki ben TBMM Başkanını da bir anlamda ziyaret edeceğim ve bu sonucu kendileriyle de paylaşacağım. Umut ediyorum ki önümüzdeki TBMM’de konuşulabilir, tartışılabilir bir seviyeye gelsin” dedi.

'YENİ GELECEK BAŞKAN DA BELEDİYE MECLİSİNDEN SEÇİLMELİDİR'

Ali Babacan ise “Kayyuma ilişkin ilkesel bir duruşumuz var. Seçilmiş bir başkan eğer görevden alınacaksa bağımsız ve tarafsız bir yargıyla olmalıdır. Bununla ilgili çözümü daha önce ortaya koyduk. Yeni gelecek başkan da belediye meclisinden seçilmelidir” diye konuştu.

GÖRÜŞME 50 DAKİKA SÜRDÜ

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) olağanüstü encümen toplantısı için Ankara'ya gelen Ekrem İmamoğlu, kayyum atamaları gündemini değerlendirmek üzere siyasi parti liderlerini kapsamında Demokrat Parti ziyaretinin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Yaklaşık 50 dakika süren görüşmeye DEVA Partisi Genel Başkanı Halil İbrahim Çanakçı’da katıldı. Görüşmenin ardından açıklama yapıldı.

''SON GELİŞMELER SEÇİLMİŞ OLMA MEŞRUİYETİNİN KALBİNE HANÇER SAPLIYOR''

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan şunları kaydetti:

“Bugün TTB heyeti ile misafir ettik. Ülkemiz zor dönemlerden geçiyor. 2017-2018’den bu yana sorunlar sadece büyüyor. Yeni sorunlar ekleniyor. Biz prensip olarak ülkenin sorunların çözümü meşru demokratik zeminde çözüm aramalıyız. Demokrasi de kalitenin son derece düşmüş olduğu ülkeler var. Seçilmiş makamda olan herkes onu seçenlerin iradesini temsil eder. Tam da bu ilkelerden hareketle özellikle son dönemde yaşamış olduğumuz gelişmeler seçilmiş olma meşruiyetinin kalbine hançer saplıyor. Demokrasi çözüm olmazsa sandığın seçimin sağlam tablo bozulursa milli birliğimizin ve beraberliğimiz de zarar görür. Aynı zaman da terör örgütleri için de elverişli bir ortam oluşturur. Kayyuma ilişkin ilkesel bir duruşumuz var. Seçilmiş bir başkan eğer görevden alınacaksa bağımsız ve tarafsız bir yargıyla olmalıdır. Bununla ilgili çözümü daha önce ortaya koyduk. Yeni gelecek başkan da belediye meclisinden seçilmelidir. Anayasada bazı dokunuşlar gerekiyor. Çözüm arıyorsak adres TBMM’dir. Sistem çözümüne kavuşturmamız gerekiyor. Ondan sonra da o sistemin takipçisi olmak gerekiyor. Bütün sıkıntıları biliyoruz. Ama hak mücadelesinin zemininin haklı meşrutiyet zemininde yapılmalı.”

''MÜCADELEYİ HUKUKİ ZEMİNDE YÜRÜTMELİYİZ''

Görüşmeye ilişkin konuşan Ekrem İmamoğlu da şunları kaydetti:

''Malumunuz bugün TBB’de acil gündemli bir encümen toplantısı yapıldı. Bu toplantıda bütünüyle yaşana bu demokrasi krizini, hukukun üstünlüğünün bertaraf edildiği bu atmosferi ortadan kaldırmak adına teknik bir çalışmanın Anayasal bir zeminde sonuca kavuşması için konuştuk ki toplantıdan sonra çerçevelediğimiz maddeleri de kamuoyuyla paylaştık. Zaten DEVA partisinin ilkeleri ile çok yakın bir bakış açısını ortaya koymuş bulunduk. Bu beni oldukça sevindirdi. Özellikle bugün için randevu verebilen genel başkanlarımızla yaptığımız konuşma tamamen bu sorunun çözümün TBMM’ye taşımak ve orada anayasal bir zeminde konuşmak. Ve kalıcı bir zemine sağlamak. Zaman içerisindeki iletişim süreçlerini kendilerinin de tariflemesiyle yakın zamanda biz kendilerine TBB çatısında oluşan tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi paylaşacağız. Öyle arzu ediyoruz ki önümüzdeki haftaki ben TBMM Başkanı'nı da bir anlamda ziyaret edeceğim ve bu sonucu kendileriyle de paylaşacağım. Umut ediyorum ki önümüzdeki TBMM’de konuşulabilir, tartışılabilir bir seviyeye gelsin.

Elbette DEVA Partisinin milletvekillerinden de desteği arzu ediyoruz. Şu anda biz ülkemiz adına milletimiz adına bir demokrasi krizini çözmek, hukukun üstünlüğünü ve insanların seçme seçilme haklarının korunduğu asla onlara bir zeval gelmediği bir ortamı sağlama mücadelesini vermekteyiz. Sayın genel başkanımızın son uyarısını çok değerli buluyorum. Kesinlikle başta vatandaşlarımız olmak üzere ama yetmez, siyasilerin de dikkat etmesi gereken şey mücadeleyi hukuki zeminde ve memleketimizde yaşayan her insanın hakkının korunduğu bir süreç üzerinden.. Yani biz sadece bugünün konusu iki partinin belediye başkanlarının haklarını korumak değil; bugünün iktidar partisinin de belediye başkanlarının haklarını korumak, yarınlarda yaşanabileceği haksızlıkların önüne geçme mücadelesi veriyoruz. Başımızı öne eğdiriyor, her şeyimizi etkiliyor. Başta ekonomi olmak üzere aslında temelinde hukuksuzluklar yatar diye düşünüyorum. Devletimiz bizim kutsalımız. Kurumlarımızı, kurallarımızla korumamız gerekir. Manipülasyona maruz kalmayacak bir süreç sonunda anayasal bir süreç ile birlikte sonucunda insanlarımıza hayırlı bir sonuç sağladığı anayasal bir süreci TBMM’de hep beraber var ederiz.''