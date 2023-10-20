İmamoğlu ve Yavaş ilk kez fikir ayrılığına düştüler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’de kimin genel başkan olacağı konusunda karşı karşıya geldi.

İmamoğlu ve Yavaş ilk kez fikir ayrılığına düştüler

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Odatv’nin haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığının sürmesi için imza verecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde alınan hezimetten sonra CHP’de değişim yaşanması gerektiğini uzun bir süredir dillendiriyordu. Bu nedenle Özgür Özel'in Genel Başkan olmasını isteyen Ekrem İmamoğlu ve değişimciler birlikte hareket ediyor.

CHP’de değişim isteyenler Özgür Özel için imza verecekler.

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İLK KEZ KARŞI KARŞIYALAR

İddiaya göre, Ekrem İmamoğlu ile uyumlu bir şekilde çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır takındığı ve yeniden seçilmesi için imza verdiği öne sürüldü.

Farklı adaylar için imza veren İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ilk defa karşı karşıya geldiler.

CHP KURULTAYI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

CHP 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da yapılacak. Kurultayda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel yarışacak.

Tüzük kurultayı ise 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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