İmamoğlu’na bir kumpas daha. Sahte gazete ve broşür dağıttılar

Kaynak: Tele1
İmamoğlu’na bir kumpas daha. Sahte gazete ve broşür dağıttılar
İstanbul Sancaktepe’de Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir kumpas daha yaşandı. İlçede, İmamoğlu’nu LGBT’ler üzerinden hedef alan sahte broşür ve gazeteler dağıtıldı.

Seçim süreci boyunca, Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni karalamak amacıyla birçok kumpas gerçekleştirilirken, son skandal İstanbul Sancaktepe’de yaşandı.

Sancaktepe’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yalan bilgiler içeren gazete ve broşürler dağıtıldığı ortaya çıktı. Söz konusu kumpasın, AKP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü tarafından düzenlendiği ileri sürüldü.

GAZETELER TOPLATILDI

Söz konusu gazete ve broşürleri dağıtmak için gençlerin kullanıldığı ve bin 500 lira para ödendiği iddia edilirken, vatandaşlar tarafından gazetelerin toplandığı belirtildi.

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