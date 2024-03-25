İmamoğlu’na bir kumpas daha. Sahte gazete ve broşür dağıttılar

İstanbul Sancaktepe’de Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir kumpas daha yaşandı. İlçede, İmamoğlu’nu LGBT’ler üzerinden hedef alan sahte broşür ve gazeteler dağıtıldı.