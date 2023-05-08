İmamoğlu'na taşlı saldırıdan sonra Cem Yılmaz açıkça tavrını ortaya koydu

Erzurum’daki miting esnasında vatandaşa seslenen Ekrem İmamoğlu’nun taşlı saldırıya uğramasına Cem Yılmaz’dan tepki gecikmedi.

İmamoğlu'na taşlı saldırıdan sonra Cem Yılmaz açıkça tavrını ortaya koydu

Editör: Osmancan Erok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün miting yapacağı Erzurum Havuzbaşı Meydanı’nın belediye otobüsleriyle doldurulmasıyla engellenmeye çalışılmıştı. İmamoğlu, yapılan provokatif olayın etkisi geçmeden bir şok daha yaşayarak miting sırasında konuşma yaparken taşlı saldırıya uğradı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun miting alanına düzenlenen çirkin saldırı hakkında çok sayıda ünlü isimden kınama mesajları geldi. O mesajlardan biri ünlü komedyen Cem Yılmaz tarafından paylaşıldı.

Yılmaz, İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerini ileterek yapılan saldırıya şu sözlerle tepki gösterdi: Her Şey Çok Güzel Olacak” Memleketimin her sağduyulu insanının bu güzel dileğinin gerçek olmasını canı gönülden diliyorum. Geçmiş olsun Ekrem başkan. Bir mitingde Türk bayrağı ile süslenmiş alanda insanlara taş atmak 2023’te olduğumuzu unutturdu, bu ve bunun gibi yüzlerce sebep! İyiliğin kazanmasına hasretiz.

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