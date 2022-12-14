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İmamoğlu'na siyasi yasak sonrası CHP'den son dakika Saraçhane çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak sonrası Saraçhane'ye çağrıda bulundu.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 18:18
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İmamoğlu'na verilen siyasi yasak sonrası CHP'den son dakika Saraçhane çağrısı

İmamoğlu'na siyasi yasak sonrası CHP'den son dakika Saraçhane çağrısı
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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet ve siyasi yasak kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Millet iradesine sahip çıkmak için Saraçhane'de buluşuyoruz..." paylaşımında bulundu.

CHP'den yapılan paylaşımın tamamı şu şekilde: "Türkiye 'tek adam'dan büyüktür! 16 milyon yurttaşımızın iradesine ve hukuka kurulan kumpasa karşı meydanlardayız! Millet iradesine sahip çıkmak için Saraçhane'de  buluşuyoruz... #İstanbulYargılanıyor"

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