İspanya'nın Bilbao kentinde düzenlenen Avrupalı Demokratlar Birliği'nin kongresine CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mektup gönderdi. İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nden yazdığı mektubu eşi Dilek İmamoğlu pasaportuna tedbir konulması nedeniyle uzaktan bağlantı aracılığı ile okudu.

Ekrem İmamoğlu mektubunda demokrasiye saldırılar karşısında birlik olma çağrısı yaptı.

"BİRLİKTE MÜCADELE ETME CESARETİ"

İBB iddianamesinde 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu, mektubunda Avrupa ve Türkiye'nin ortak değerler üzerinden bir geleceği olması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Demokrasiler birlikte hareket ederek hayatta kalır; şehirlerin şehirleri desteklemesi, siyasi ailelerin çoğulculuğu savunması ve vatandaşların hakları için kararlı durması gibi... Bu nedenle Avrupalı demokratlar ile Türkiye'nin demokratik güçleri arasında daha derin bir işbirliğine inanıyorum. Avrupa ve Türkiye'nin ortak değerler üzerinde inşa edilmiş ortak bir gelecekleri olmalıdır. Ve bu ortak geleceğimiz, göstereceğimiz cesarete bağlıdır. Demokrasi saldırıya uğradığında, birlikte mücadele etme cesaretine, halkın sorunlarına kalıcı sorunlar arama cesaretine bağlıdır."

İmamoğlu, mektubunu François Bayrou ve Sandro Gozi'ye teşekkür ederek sonlandırdı.