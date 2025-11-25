Silivri Cezaevi'nde 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında düzenlenen iddianamenin kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Belediye başkanı seçildiği günden beri yaptığı hizmetler nedeniyle vurgulayan İmamoğlu "Bunlar suçsa ben suçluyum" dedi.

"MİLLETİN ADAYIYIM"

Hakkında düzenlenen 3 bin 900 sayfalık İBB iddianamesinde 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"1971’de Trabzon’da doğdum. 1988’de Trabzon Lisesi’nden mezun oldum. 1994’te İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldum. 2002’de Trabzonspor yöneticisi oldum. 2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldum. 2014 Mart’ta %51 oyla Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildim. 2019 Mart’ta 13.600 oy farkıyla İBB Başkanı oldum. 2019 Haziran’da 806.000 oy farkıyla İBB Başkanı oldum. 2024 Mart’ta 1 milyon 100 bin oy farkıyla İBB Başkanı oldum. 2024 Haziran’da TBB Başkanı oldum. 2025 Mart’ta 15,5 milyon vatandaşımın oyuyla milletin Cumhurbaşkanı Adayı oldum.

'EVET SUÇLUYUM'

İcraatlerini sayan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca milletimin verdiği yetkiyle ve Allah’ın izniyle; metrolar, yaşam vadileri, kent ormanları, İSKİ yatırımları, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm projeleri, anne kart, burslar, sosyal yardımlar, kreşler, yurtlar, Feshane, Gazhane ve daha nice icraata imza attım. Bunlar suçsa evet ben SUÇLUYUM!"