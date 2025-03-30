İmamoğlu’nun Özgürlük Mitingi’ni hangi gazete nasıl gördü

Dün Maltepe'de düzenlenen Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim mitingi vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Miting alanı hınca hınç doldu taştı. Kürsüye sırasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ardından Ekrem İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu çıktı.

Mitingde Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu "Ekrem, İstanbul'un bütün sokaklarında, çarşılarında, pazarlarında huzurla dolaşır. Yalnız İstanbul'da değil Türkiye'nin dört bir yanında kendisine gösterilen büyük ilginin, sevginin karşısında hiçbir kibre kapılmadan tepeden tırnağa tevazuyla dolaşır. İşte bunun için Ekrem'i cezalandırıyorlar. Milletin ona olan sevgisi karşısında aciz kaldıkları için cezalandırıyorlar. Asla Ekrem kadar bu milletin gönlüne giremeyeceklerini biliyorlar onun için cezalandırıyorlar. İstediğiniz yapın Ekrem'e ceza işlemez. Hangi duvar sevgiye engel olabilir, hangi demir parmaklık gerçeği gizleyebilir" dedi.

Maltepe mitinginde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da söz aldı. Mansur Yavaş konuşmasında "Bu halkın oylarıyla İstanbul’u kazanan, millete hizmetten başka suçu olmayan bir kardeşimiz, hukuksuzca, delilsizce, kuralsızca susturulmak isteniyor. Çünkü halkın iradesi, bazı iradelerden daha güçlü oldu. Çünkü millet 'yeter' dedi, 'Her şey çok güzel olacak' dedi. Bir bele diye başkanı değil, bir umut cezalandırılıyor farkında mısınız? Artık bu bir kişinin davası değil, halkın davası” dedi.

Daha sonra Yavaş, “Herkesin tek bir çığlığı var: Yetti artık. Gençlerini zindanla susturmaya çalışan bir ülkenin yanını olmaz. İnanın güzel günler göreceğiz. Burada yapılan şey bir çağındır. O sandık gelecek. Başta Ekrem Başkan olmak üzere tüm tutuklu seçilmişlerin, tutuklanan gençlerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş'ın ardında CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı.

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