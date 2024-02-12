IMF Başkanı’ndan yumuşak iniş senaryosu

Kaynak: Bloomberght
IMF Başkanı’ndan yumuşak iniş senaryosu
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin küresel ekonominin yumuşak iniş yapacağından "çok emin" olduğunu ve faizlerin yıl ortasında düşmeye başlayacağını öngördüklerini belirtti.

Georgieva Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetleri Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl faizlerin onlarca yıldır görülmeyen hızda artırıldığına vurgu yaparak, "Küresel ekonominin bir süredir hayalini kurduğumuz yumuşak inişi gerçekleştirmek üzere olduğuna son derece son derece eminiz" ifadelerini kullandı.

Georgieva, ABD gibi önde gelen ekonomilerde faizlerin düşürülmesi ihtimali konusunda, "En geç yıl ortasından itibaren faizlerin, enflasyonun geçen yıl izlediği yönde şekillenmesini bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs salgınının ardından umulmadık durumların yaşanması ihtimalini dikkate alınması gerektiği uyarısında bulunan Georgieva, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın uzaması halinde bunun çok sayıda ülkenin ekonomisini etkileyeceğini belirtti.

Georgieva "Çatışmanın uzun sürmesinden korkuyorum çünkü (eğer) devam ederse yayılma riski de artar" ifadelerini kullandı.

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